Kraljica špice stiže u 'Ljubav je na selu': 'U mirovini sam, ali nisam mirna - ni duhom ni tijelom'

Među šarolikim kandidatkinjama koje će pokušati osvojiti srca farmera je jedna posebna i svestrana dama, koja će dokazati da su godine samo broj. Đurđa Antolović je vedra i energična 78-godišnjakinja koja dolazi iz Zagreba. Umirovljena je ekonomistica koja je cijeli život radila na rukovodećim pozicijama i bavila se financijama. Uz to, poznato je lice brojnih reklama, statirala je u raznim filmovima te bila promotorica trgovina odjećom.

Đurđa, Ljubav je na selu

S 50-ak godina zamijetio ju je jedan gospodin na sastanku u tvrtki u kojoj je radila. I tako je tadašnja direktorica financija postala i manekenka! Danas kaže kako se ne sjeća koliko je reklama dosad snimila, čak ni u koliko filmova bila angažirana. No sve je oduvijek radila s velikom dozom pozitive, širokim osmijehom na licu i energijom koja osvaja. Đurđu krasi specifičan modni izričaj koji s ponosom nosi, a brojni Zagrepčani itekako je dobro poznaju s gradske špice na kojoj je često ulove i blicevi fotoaparata jer gdje god se pojavi, nikad ne prođe nezamijećeno. Neke od komada iz svog ormara je sama dizajnirala.



Nemam svoj stil! Kod mene je važno da moje oko to vidi i da ja komade spojim kako znam i umijem. Bez obzira koja moda bila aktualna, mene to uopće nije briga! Meni je važno da kad se ja odjenem i stanem pred ogledalo, da sam to ja!" ističe. Samim rođenjem sam bila drukčija od ostatka moje obitelji. Na sve moguće načine, sve me je zanimalo. Kad sam krenula u školu, dobila sam potvrde i mišljenja i od drugih da sam stvarno posebna osoba, što ja uopće nisam primjećivala. Ja to ni dan-danas ne primjećujem. Ljudi su govorili i mojoj mami – ta ostati s tobom sigurno neće, pusti je!" prisjeća se Đurđa kako su je u životu prema uspjesima uvijek vodile njezina znatiželja, samouvjereni karakter i snažna želja. I nakon umirovljenja, jednostavno ne voli mirovati, voli biti korisna, uključena i među ljudima, i dalje snima i odlazi na castinge, a s njom nikada nije dosadno. U slobodno vrijeme voli kavu s prijateljima, šije ili jednostavno uživa u malim stvarima.



"U mirovini sam, ali nisam mirna - ni duhom ni tijelom", poručuje. Sudjelovanje u showu 'Ljubav je na selu' smatra novim vrijednim životnim iskustvom. Selo je uvijek podsjeti na rodnu Slavoniju, čime se jako ponosi, te kaže kako joj seoski poslovi nisu nimalo strani. Najčešće sam vjerna sportskoj eleganciji, tako da ću se jako lako prilagoditi poslu", šali se Đurđa, ističući da će svoje modne kombinacije predstaviti i u showu. Đurđa vjeruje kako je pravo vrijeme da pronađe nekoga s kim će podijeliti svakodnevicu i provesti svoju starost. Život joj je, ističe, donio mnogo lijepih trenutaka i sada želi nekoga s kim će stvoriti još pokoji. Kojem je farmeru pisala i kako će se snaći u svojoj seoskoj avanturi, gledatelji će doznati u novoj sezoni 'Ljubav je na selu' - od ponedjeljka, 3. studenoga na RTL-u i platformi Voyo.

