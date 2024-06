Krunoslav iz 'Ljubav je na selu' i dalje žaluje zbog propuštene šanse s Irenom: 'Zvala me nedavno na feštu'

Krunoslav je za RTL.hr otkrio kako sada nema nikoga, a nedavno je dobio poziv od Irene.

''Nemam nikoga, a zvala me Irena na jednu feštu, no poziv sam morao odbiti jer sam radio. Irena je čak inzistirala nazvati mog šefa i zamoliti ga da me pusti ranije. Preložio sam joj da ćemo kod mene napraviti feštu na kojoj ćemo se družiti do jutra pa je rekla kako nema problema'', ispričao je Krunoslav, a dodao je kako se s nikim od farmera i kandidata ne čuje, osim ponekad s Gogom.

Krunoslav je vidio fotografije Irenine svadbe te komentirao kako mu je drago zbog nje iako su se u međuvremenu Fondo i ona rastalu. ''Svatko ima svoj odabir života. Mi smo se lijepo družili, no ona kao i Ines, ima svoje crte života u koje ne bih ulazio. Neka im je sa srećom. Najviše sam htio biti s njom, no ispalo je kako je. Sudjelovanje u showu mi je bilo lijepo iskustvo, prošao sam i vidio lijepa mjesta koja bez emisije nikada ne bih doživio, veselili smo se i lijepo družili'', ispričao je Krunoslav.