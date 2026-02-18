Ksenija i Josip Đ. iz 'Ljubav je na selu' odbrojavaju sitno do zajedničkog života, a svaki trenutak slobodan trenutak su skupa: 'Predivni'

I dok su se kamere 18. sezone 'Ljubav je na selu' ugasile, emocije između Josipa Đerfija i njegove odabranice Ksenije očito nisu. Par je Valentinovo obilježio romantičnom objavom koja je u kratkom roku prikupila stotine lajkova i niz toplih poruka podrške

Na fotografiji koju je Ksenija podijelila na TikToku, poziraju zagrljeni, s velikim buketom ruža u prvom planu. Iza njih su srca i romantična dekoracija, a osmijesi govore više od riječi, ljubav je, čini se, i dalje snažna.

Zaljubljeni i nakon završetka snimanja

Od samog finala showa 'Ljubav je na selu' bilo je jasno da između Josipa i Ksenije postoji posebna povezanost. Iako su mnogi bili znatiželjni hoće li njihova priča opstati izvan reality okvira, par je već nekoliko puta pokazao da su ozbiljni u svojoj namjeri da grade odnos. Valentinovo je samo još jedna potvrda da njihova veza nije bila prolazna televizijska epizoda. Zajedničke fotografije, nježni pogledi i pažljivo odabrani detalji, poput buketa cvijeća, otkrivaju koliko im je stalo jedno do drugoga.

Josip Đ. i Ksenija, Ljubav je na selu FOTO: TikTok

Ljubav bez filtera