Ksenija i Josip Đ. iz 'Ljubav je na selu' odbrojavaju sitno do zajedničkog života, a svaki trenutak slobodan trenutak su skupa: 'Predivni'

Na fotografiji koju je Ksenija podijelila na TikToku, poziraju zagrljeni, s velikim buketom ruža u prvom planu. Iza njih su srca i romantična dekoracija, a osmijesi govore više od riječi, ljubav je, čini se, i dalje snažna.
Zaljubljeni i nakon završetka snimanja
Od samog finala showa 'Ljubav je na selu' bilo je jasno da između Josipa i Ksenije postoji posebna povezanost. Iako su mnogi bili znatiželjni hoće li njihova priča opstati izvan reality okvira, par je već nekoliko puta pokazao da su ozbiljni u svojoj namjeri da grade odnos.
Valentinovo je samo još jedna potvrda da njihova veza nije bila prolazna televizijska epizoda. Zajedničke fotografije, nježni pogledi i pažljivo odabrani detalji, poput buketa cvijeća, otkrivaju koliko im je stalo jedno do drugoga.
Ljubav bez filtera
Ispod objave nizali su se komentari podrške:
"Prelijepi ste mi, neka vas prati Božji blagoslov."
"Baš ste slatki par."
"Sretno vam Valentinovo."
"Predivni, živite ovu ljubav."
Ono što je Josipa i Kseniju izdvojilo tijekom sezone bila je njihova smirenost i prirodnost. Bez velikih drama i teatralnih ispada, gradili su odnos korak po korak. Upravo ta jednostavnost sada im, čini se, ide u prilog. Njihova objava pokazuje da je ljubav koju su započeli pred kamerama pronašla svoje mjesto i u stvarnom životu, daleko od svjetala reflektora, ali jednako snažna.
Hoće li njihova priča potrajati i u godinama koje dolaze? Sudeći po osmijesima i podršci koju dobivaju, sve ide u tom smjeru.
