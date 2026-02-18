Emisije
Ljubav je na selu

Ksenija i Josip Đ. iz 'Ljubav je na selu' odbrojavaju sitno do zajedničkog života, a svaki trenutak slobodan trenutak su skupa: 'Predivni'

I dok su se kamere 18. sezone 'Ljubav je na selu' ugasile, emocije između Josipa Đerfija i njegove odabranice Ksenije očito nisu. Par je Valentinovo obilježio romantičnom objavom koja je u kratkom roku prikupila stotine lajkova i niz toplih poruka podrške

RTL.hr
18.02.2026 15:00

Na fotografiji koju je Ksenija podijelila na TikToku, poziraju zagrljeni, s velikim buketom ruža u prvom planu. Iza njih su srca i romantična dekoracija, a osmijesi govore više od riječi, ljubav je, čini se, i dalje snažna.

Zaljubljeni i nakon završetka snimanja

Od samog finala showa 'Ljubav je na selu' bilo je jasno da između Josipa i Ksenije postoji posebna povezanost. Iako su mnogi bili znatiželjni hoće li njihova priča opstati izvan reality okvira, par je već nekoliko puta pokazao da su ozbiljni u svojoj namjeri da grade odnos.

Valentinovo je samo još jedna potvrda da njihova veza nije bila prolazna televizijska epizoda. Zajedničke fotografije, nježni pogledi i pažljivo odabrani detalji, poput buketa cvijeća, otkrivaju koliko im je stalo jedno do drugoga.

Josip Đ. i Ksenija, Ljubav je na selu
Josip Đ. i Ksenija, Ljubav je na selu FOTO: TikTok

Ljubav bez filtera

Ispod objave nizali su se komentari podrške:

"Prelijepi ste mi, neka vas prati Božji blagoslov."

"Baš ste slatki par."

"Sretno vam Valentinovo."

"Predivni, živite ovu ljubav."

Ono što je Josipa i Kseniju izdvojilo tijekom sezone bila je njihova smirenost i prirodnost. Bez velikih drama i teatralnih ispada, gradili su odnos korak po korak. Upravo ta jednostavnost sada im, čini se, ide u prilog. Njihova objava pokazuje da je ljubav koju su započeli pred kamerama pronašla svoje mjesto i u stvarnom životu, daleko od svjetala reflektora, ali jednako snažna.

Hoće li njihova priča potrajati i u godinama koje dolaze? Sudeći po osmijesima i podršci koju dobivaju, sve ide u tom smjeru.

Propuštenu sezonu showa 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo.

