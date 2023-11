Ksenija i Mijo jedno drugome otvorili dušu: 'To samo tebi mogu reći'

Mijo je odveo Kseniju na večeru, a nju je zanimalo kakav je njegov dojam o svemu. "Moj dojam je dobar, samo moram donijeti odluku", odgovorio je farmer. "Što još nisi donio odluku?", pitala ga je Ksenija, a on se smješkao.

Mijo je komentirao da se Ksenija pokazala kao snalažljiva u svemu poput njegove pokojne majke. "Ljubavi između nas ima", rekao je Mijo. Ksenija se složila i istaknula da imaju bliski kontakt očima i dodirom.

"To je jedna vrsta ljubavi. Ta ljubav može prijeći, ali i ne mora u nešto veće", rekla je Ksenija. "Naš dodir rukama je nešto drugačije nego Branka i ja i druge cure", rekao je Mijo. Farmer ju je pitao muči li je nešto pa nije dopustila da se nešto više razvije između njih. Ona je rekla da je čula da je Mijo pukao.

"Sve mi smiješ dirati, ali očito mog pokojnog muža ne. To je moja Ahilova tetiva", priznala je Ksenija i progovorila o svojoj velikoj ljubavi. Složila se s Mijom da to ne razumiju ljudi koji nisu doživjeli. "Prošlost mi visi iza vrata. To samo tebi mogu reći", rekao je Mijo. "Vidiš, to nas povezuje", istaknula je Ksenija.

