Ljubav je na selu

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' o ljubavi s Josipom: 'Idemo zajedno na more, upoznat će moje prijatelje po prvi put'

Ksenija je otkrila kakve planove ona i Josip imaju

26.04.2026 09:00

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' uživa u novom životnom poglavlju, a čini se da njezina veza s Josipom ide u sve ozbiljnijem smjeru. Par već ima konkretne planove i jasno je da žele provoditi što više vremena zajedno.

"Josip je odlično, pogotovo jer ću ja sada biti tjedan dana kod njega, pa onda on dolazi tjedan dana kod mene. Idemo zajedno na more 7. svibnja i on će prvi put upoznati moje prijatelje", otkrila je Ksenija za RTL.hr, dajući naslutiti da njihova priča ide prema još dubljoj povezanosti.

Ksenija i Josip, Ljubav je na selu
Ksenija i Josip, Ljubav je na selu FOTO: Facebook

Njihova veza razvija se stabilno još od showa, gdje su vrlo brzo pokazali snažnu kemiju i nastavili graditi odnos i nakon kamera. Danas se, čini se, sve više učvršćuju kao par, a planiraju i zajedničko useljenje.

'Mršavim polako i želim da to bude zdravo'

Uz ljubav, Ksenija paralelno radi i na sebi, a njezina transformacija nije prošla nezapaženo. "Super sam i dobro se osjećam. Ljudi mi se puno javljaju oko savjeta. Puno njih mi govori da ih je moja transformacija motivirala", kaže.

Naglašava i kako se oduvijek dobro osjećala u svom tijelu, ali da joj je sada ipak lakše i jednostavnije u svakodnevici. "Ja sam se uvijek dobro osjećala u svom tijelu, čak i kada sam imala više kilograma, ali sada sam svakako poletnija. Sad više ne moram paziti što ću obući i to mi je najveća motivacija. Mršavim polako i želim da to bude zdravo", iskreno priznaje.

Propuštenu sezonu 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo.

Ljubav je na selu

Danka iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr progovorila o ljubavi i planovima: 'Postoji netko tko mi izmamljuje osmijeh'

Ljubav je na selu

Robert iz 'Ljubav je na selu' više ne skriva: 'U vezi sam i sretan sam!'

Moglo bi te zanimati

FOTOGALERIJA Ksenija iz 'Ljubav je na selu' pokazala svoj bogati uskrsni doručak!

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr otkrila planove za Uskrs: 'Josip dolazi kod mene, a najbitniji mi je obiteljski doručak'

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' raznježila objavom o Josipu: 'Uz tebe sam naučila što znači imati nekoga tko te iskreno voli'

Ona je žena, majka, poduzetnica! Ksenija iz 'Ljubav je na selu': 'Ne dopuštam da drugi utječu na mene, a djeca su moj najveći uspjeh'

Ksenija za RTL.hr o svom putu mršavljenja: 'Jedan dan sam stala na vagu i shvatila da je dosta'

Ksenija i Josip Đ. iz 'Ljubav je na selu' odbrojavaju sitno do zajedničkog života, a svaki trenutak slobodan trenutak su skupa: 'Predivni'

Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom