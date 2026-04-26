Ksenija iz 'Ljubav je na selu' o ljubavi s Josipom: 'Idemo zajedno na more, upoznat će moje prijatelje po prvi put'

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' uživa u novom životnom poglavlju, a čini se da njezina veza s Josipom ide u sve ozbiljnijem smjeru. Par već ima konkretne planove i jasno je da žele provoditi što više vremena zajedno.
"Josip je odlično, pogotovo jer ću ja sada biti tjedan dana kod njega, pa onda on dolazi tjedan dana kod mene. Idemo zajedno na more 7. svibnja i on će prvi put upoznati moje prijatelje", otkrila je Ksenija za RTL.hr, dajući naslutiti da njihova priča ide prema još dubljoj povezanosti.
Njihova veza razvija se stabilno još od showa, gdje su vrlo brzo pokazali snažnu kemiju i nastavili graditi odnos i nakon kamera. Danas se, čini se, sve više učvršćuju kao par, a planiraju i zajedničko useljenje.
'Mršavim polako i želim da to bude zdravo'
Uz ljubav, Ksenija paralelno radi i na sebi, a njezina transformacija nije prošla nezapaženo. "Super sam i dobro se osjećam. Ljudi mi se puno javljaju oko savjeta. Puno njih mi govori da ih je moja transformacija motivirala", kaže.
Naglašava i kako se oduvijek dobro osjećala u svom tijelu, ali da joj je sada ipak lakše i jednostavnije u svakodnevici. "Ja sam se uvijek dobro osjećala u svom tijelu, čak i kada sam imala više kilograma, ali sada sam svakako poletnija. Sad više ne moram paziti što ću obući i to mi je najveća motivacija. Mršavim polako i želim da to bude zdravo", iskreno priznaje.
Propuštenu sezonu 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo.