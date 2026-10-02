Ksenija iz 'Ljubav je na selu' oduševila figurom u crnoj haljini! Izgleda bolje nego ikad prije

Ksenija je nedavno objavila prekrasnu fotografiju na kojoj pozira u elegantnoj crnoj haljini. Njezina silueta i profinjeno izdanje privukli su pažnju pratitelja, a fotografija je još jednom pokazala koliko bivša kandidatkinja popularnog showa uživa u modnim kombinacijama i dijeljenju trenutaka iz svojeg života.

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Podsjetimo, Ksenija je i ranije otvoreno govorila o svojem putu mršavljenja, ne skrivajući koliko je truda, upornosti i odricanja potrebno za promjenu životnih navika. Svojim iskustvom pokazala je koliko su važni ustrajnost i vjera u sebe, a svojim objavama nastavlja dijeliti djeliće svakodnevice s pratiteljima.

Gledatelji su Kseniju upoznali u 18. sezoni popularnog RTL-ova showa 'Ljubav je na selu', gdje je ljubav pronašla s farmerom Josipom Đerfijem. Njihova ljubavna priča nastavila se i nakon završetka snimanja, no nakon godinu dana veze par je odlučio krenuti svatko svojim putem. Iako njihova romansa nije imala sretan završetak, Ksenija je ostala prepoznatljivo lice showa, a svojim objavama na društvenim mrežama i dalje privlači pažnju javnosti.