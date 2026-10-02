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Ljubav je na selu

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' oduševila figurom u crnoj haljini! Izgleda bolje nego ikad prije

Bivša kandidatkinja popularnog RTL-ova showa 'Ljubav je na selu', Ksenija, ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama. Ovoga puta svoje je pratitelje oduševila elegantnim izdanjem, pokazavši zavidnu liniju u crnoj haljini koja je istaknula njezinu siluetu

RTL.hr
02.10.2026 11:15

Ksenija je nedavno objavila prekrasnu fotografiju na kojoj pozira u elegantnoj crnoj haljini. Njezina silueta i profinjeno izdanje privukli su pažnju pratitelja, a fotografija je još jednom pokazala koliko bivša kandidatkinja popularnog showa uživa u modnim kombinacijama i dijeljenju trenutaka iz svojeg života.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, Ksenija je i ranije otvoreno govorila o svojem putu mršavljenja, ne skrivajući koliko je truda, upornosti i odricanja potrebno za promjenu životnih navika. Svojim iskustvom pokazala je koliko su važni ustrajnost i vjera u sebe, a svojim objavama nastavlja dijeliti djeliće svakodnevice s pratiteljima.

Gledatelji su Kseniju upoznali u 18. sezoni popularnog RTL-ova showa 'Ljubav je na selu', gdje je ljubav pronašla s farmerom Josipom Đerfijem. Njihova ljubavna priča nastavila se i nakon završetka snimanja, no nakon godinu dana veze par je odlučio krenuti svatko svojim putem. Iako njihova romansa nije imala sretan završetak, Ksenija je ostala prepoznatljivo lice showa, a svojim objavama na društvenim mrežama i dalje privlači pažnju javnosti.

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Ljubav je na selu

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