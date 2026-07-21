Ksenija iz 'Ljubav je na selu' oduševila hrabrošću: Oko vrata nosila dvije zmije

Objavom je iznenadila i pratitelje. "Svaka ti čast za to oko vrata", "Stvarno si hrabra", "Nemoj da nam koja ostane na rivi", samo su neki od komentara.

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' na Facebook je profilu objavila fotografije na kojima pozira s dvije zmije. Uz fotke je poručila: "Samo za hrabre."

Podsjetimo, Ksenija i Josip Đ. u 18. sezoni showa 'Ljubav je na selu' pokazali su kako se povezanost može dogoditi prirodno i neočekivano.

Nakon spoja na slijepo, Josip Đ. i Ksenija otišli su na pravi spoj. Oboje su gotovo istovremeno priznali kako osjećaju nevjerojatnu povezanost. "Imao sam osjećaj da nju znam već od prije", rekao je Josip, a Ksenija se nadovezala: "Moram priznati da imam osjećaj kao da se znamo jako dugo. Jednostavno, klikneš s nekim ljudima." Otkrili su da dijele sličan "blesavi humor", stil života i brojne zajedničke teme, od životnih situacija do adrenalinskih sportova.

U showu su i službeno postali par, a veza je opstala i nakon showa. Njih dvoje danas uživaju u ljubavi, planiraju zajedničku budućnost te neprestano provode vrijeme zajedno.