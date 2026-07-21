Ksenija iz 'Ljubav je na selu' oduševila hrabrošću: Oko vrata nosila dvije zmije

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' na Facebook je profilu objavila fotografije na kojima pozira s dvije zmije. Uz fotke je poručila: "Samo za hrabre."
Objavom je iznenadila i pratitelje. "Svaka ti čast za to oko vrata", "Stvarno si hrabra", "Nemoj da nam koja ostane na rivi", samo su neki od komentara.
Podsjetimo, Ksenija i Josip Đ. u 18. sezoni showa 'Ljubav je na selu' pokazali su kako se povezanost može dogoditi prirodno i neočekivano.
Nakon spoja na slijepo, Josip Đ. i Ksenija otišli su na pravi spoj. Oboje su gotovo istovremeno priznali kako osjećaju nevjerojatnu povezanost. "Imao sam osjećaj da nju znam već od prije", rekao je Josip, a Ksenija se nadovezala: "Moram priznati da imam osjećaj kao da se znamo jako dugo. Jednostavno, klikneš s nekim ljudima." Otkrili su da dijele sličan "blesavi humor", stil života i brojne zajedničke teme, od životnih situacija do adrenalinskih sportova.
U showu su i službeno postali par, a veza je opstala i nakon showa. Njih dvoje danas uživaju u ljubavi, planiraju zajedničku budućnost te neprestano provode vrijeme zajedno.