Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrila da je u vezi, sve je razveselila pa i farmera Miju: 'Opala, sretno'

Ksenija Menkovska osvojila je srca gledatelja u 16. sezoni 'Ljubav je na selu' svojom pozitivom i iskrenošću o gubitku ljubavi svog života - supruga Vinka. O njemu je progovorila i za RTL.hr. ''Imam tu jednu pjesmu koja je pratila i Vinka i mene na jednom mom natjecanju prije no što sam se počela profesionalno baviti pjevanjem. Jedna pjesma je obilježila naš život od prvog trenutka... Ta pjesma nekome ne znači ništa, no meni znači i Vinku je značila sve'', rekla je Ksenija.

''Uvijek mi je govorio da tu pjesmu snimim na svoj način'', dodala je i otkrila kako nikada nije imala priliku za to. No, rekla je kako će tu pjesmu morati snimiti prije no što ode. ''Ta pjesma će, uz naše četvero djece i unuke, obilježiti našu priču'', rekla je Ksenija.