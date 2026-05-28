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Ljubav je na selu

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrila: 'Izgubila sam 10 kilograma i ovo je tek početak'

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' danas živi svoju najbolju verziju života – i to se vidi na prvi pogled

RTL.hr
28.05.2026 13:00

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' na Facebook profilu se pohvalila se svojom fizičkom transformacijom te poslala snažnu poruku.

"Ako ne želite raditi na sebi, osjećati se bolje i vratiti samopouzdanje - onda moj profil možda nije za vas. Ja se iz dana u dan osjećam sve bolje, a to se vidi i izvana. Minus 10 kilograma nije mi donio samo promjenu izgleda, nego i energije, navika i načina života. Zahvalna sam svom treneru i savjetniku Saimonu na podršci i motivaciji kroz cijeli put. Danas napokon nosim haljine o kojima sam nekad samo maštala - i ovo je tek početak", poručila je Ksenija.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Uz osobne promjene, lijepo se razvija i njezin ljubavni život. S farmerom Josipom sve ide u ozbiljnom i stabilnom smjeru, a već imaju i konkretne planove. Par je nedavno uživao na moru, a planiraju i zajedničko useljenje.

Propuštenu sezonu 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo.

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