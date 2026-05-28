Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrila: 'Izgubila sam 10 kilograma i ovo je tek početak'

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' na Facebook profilu se pohvalila se svojom fizičkom transformacijom te poslala snažnu poruku.

"Ako ne želite raditi na sebi, osjećati se bolje i vratiti samopouzdanje - onda moj profil možda nije za vas. Ja se iz dana u dan osjećam sve bolje, a to se vidi i izvana. Minus 10 kilograma nije mi donio samo promjenu izgleda, nego i energije, navika i načina života. Zahvalna sam svom treneru i savjetniku Saimonu na podršci i motivaciji kroz cijeli put. Danas napokon nosim haljine o kojima sam nekad samo maštala - i ovo je tek početak", poručila je Ksenija.