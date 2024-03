Ksenija iz 'Ljubav je na selu' pokazala sinove i objavila divne obiteljske prizore: 'Dobila sam ova dva anđela za roditelje'

Ksenija Menkovska bila je u 16. sezoni 'Ljubav je na selu' kod farmera Mije Bošnjaka, a iako nisu zajedno pronašli sreću, postali su jako dobri prijatelji.

"Mi smo stvarno dva prijatelja. Ispali smo prijatelji na brzinu, kao da smo se znali otprije, kao da se znamo iz drugog života. Ljudi to ne vjeruju i ne shvaćaju, ali dogodi ti se situacija u kojoj kao da znaš sto godina nekoga koga si tek upoznao. To su za mene dokazi da postoji to nešto, reinkarnacija. Kršćanstvo se nekada temeljilo na tome, a sam se Isus Krist reinkarnirao. Stare istine plaše ljude", ispričala je ranije Ksenija za RTL.hr.