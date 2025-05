Ksenija iz 'Ljubav je na selu' pokazala svog misterioznog partnera? Ne voli govoriti o njihovoj vezi, a otkrila je zašto

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' podijelila je na društvenim mrežama fotografiju s plaže, no nije otkrila tko je muškarac pokraj nje kojem je sakrila lice. "Malo more, malo sunce, malo ovako, malo onako..i malo nikako...hihihi", napisala je u opisu objave.

Podsjetimo, ranije je objasnila zašto ne želi izlagati svoju vezu drugim ljudima i javnosti. "Imala sam neku vezu prije. Toliko lošega se dogodilo, ljude je svašta zanimalo o nama. Uglavnom, potpuno su upropastili ono što je bilo lijepo. Nisu imali pravo na to. Moja djeca, roditelji bili su oduševljeni, svi su bili uz nas, ali nekim ženama je to smetalo... Ja se radujem tuđoj sreći. Ne znam zašto se one ne. Lijepo mi je vidjeti zaljubljene, divni su to osjećaji", istaknula je.