Ksenija iz 'Ljubav je na selu' posvetila emotivnu objavu pokojnom suprugu: 'Sad tek shvaćam tvoje riječi'

"...sjetila sam se dana kada su nam djeca bila mala, ti i ja mladi... Uvijek smo čoporativno išli na zabave i druženja... Ljudi su nas s divljenjem gledali, nas dvoje zaljubljeni, mladi, veseli, zaigrani, naših četvero dječice... Svi lijepo i uredno obučeni, s lijepim manirima (barem pred drugima).... Uvijek sam te pitala... zašto nas ljudi tako gledaju s divljenjem i nekom pozitivnom zavišću... A ti bi rekao... Mila, mi živimo njihovu ŽELJU, mi smo sretni i volimo se, to je tako rijetko, ne ljuti se na njih, ne oholi se, nego zahvaljuj Bogu na ovoj sreći. E da, sad tek shvaćam tvoje riječi!", napisala je Ksenija.

Inače, Ksenija je ranije za RTL.hr progovorila o svom pokojnom suprugu Vinku. ''Imam tu jednu pjesmu koja je pratila i Vinka i mene na jednom mom natjecanju prije no što sam se počela profesionalno baviti pjevanjem. Jedna pjesma je obilježila naš život od prvog trenutka... Ta pjesma nekome ne znači ništa, no meni znači i Vinku je značila sve'', rekla je tada Ksenija za RTL.hr.

''Uvijek mi je govorio da tu pjesmu snimim na svoj način'', dodala je i otkrila kako nikada nije imala priliku za to. No, rekla je kako će tu pjesmu morati snimiti prije no što ode. ''Ta pjesma će, uz naše četvero djece i unuke, obilježiti našu priču'', rekla je Ksenija.