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Ljubav je na selu

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' uživa punim plućima: 'Jedan san manje na listi'

Prekrasna Ksenija iz 'Ljubav je na selu' ovih dana uživa u pravom ljetnom odmoru, a sada je ispunila i svoju veliku želju

RTL.hr
25.08.2026 14:00

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' na Facebooku je otkrila da je ostvarila jednu od svojih velikih želja. Odvažila se na paragliding i uživala u spektakularnom pogledu iznad mora, a fotografije ovog posebnog iskustva podijelila je sa svojim pratiteljima.

"Jedan san manje na listi. Ispunjeno! Let iznad mora, osjećaj slobode i trenutak koji ću pamtiti", poručila je Ksenija uz fotografije koje će joj zasigurno ostati kao lijepa uspomena.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, Ksenija je nedavno za RTL.hr otkrila da su ona i farmer Josip prekinuli vezu. Ksenija i Josip privukli su pažnju gledatelja već na samom početku sezone, a njihov odnos obilježili su spontani trenuci, smijeh i iskrene emocije. Iako njihova veza nije opstala izvan malih ekrana, obožavatelji im bez sumnje žale samo najbolje u daljnjim životnim koracima.

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Ljubav je na selu

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