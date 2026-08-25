Ksenija iz 'Ljubav je na selu' uživa punim plućima: 'Jedan san manje na listi'

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' na Facebooku je otkrila da je ostvarila jednu od svojih velikih želja. Odvažila se na paragliding i uživala u spektakularnom pogledu iznad mora, a fotografije ovog posebnog iskustva podijelila je sa svojim pratiteljima.

"Jedan san manje na listi. Ispunjeno! Let iznad mora, osjećaj slobode i trenutak koji ću pamtiti", poručila je Ksenija uz fotografije koje će joj zasigurno ostati kao lijepa uspomena.