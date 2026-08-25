Ksenija iz 'Ljubav je na selu' uživa punim plućima: 'Jedan san manje na listi'

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' na Facebooku je otkrila da je ostvarila jednu od svojih velikih želja. Odvažila se na paragliding i uživala u spektakularnom pogledu iznad mora, a fotografije ovog posebnog iskustva podijelila je sa svojim pratiteljima.
"Jedan san manje na listi. Ispunjeno! Let iznad mora, osjećaj slobode i trenutak koji ću pamtiti", poručila je Ksenija uz fotografije koje će joj zasigurno ostati kao lijepa uspomena.
Podsjetimo, Ksenija je nedavno za RTL.hr otkrila da su ona i farmer Josip prekinuli vezu. Ksenija i Josip privukli su pažnju gledatelja već na samom početku sezone, a njihov odnos obilježili su spontani trenuci, smijeh i iskrene emocije. Iako njihova veza nije opstala izvan malih ekrana, obožavatelji im bez sumnje žale samo najbolje u daljnjim životnim koracima.