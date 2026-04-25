Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o mršavljenju: 'Sad više ne moram paziti što ću obući i to mi je najveća motivacija'

Nakon velike fizičke transformacije, Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr otkriva kako se osjeća, što je motivira i kako napreduje njezin odnos s Josipom .

"Super sam i dobro se osjećam. Ljudi mi se puno javljaju oko savjeta. Puno njih mi govori da ih je moja transformacija motivirala", iskreno nam je rekla Ksenija, koja je mnogima postala inspiracija za zdraviji život.

Iako naglašava da se i ranije dobro osjećala u vlastitom tijelu, priznaje da joj nova forma donosi dodatnu lakoću i samopouzdanje. "Ja sam se uvijek dobro osjećala u svom tijelu, čak i kada sam imala više kilograma, ali sada sam svakako poletnija. Sad više ne moram paziti što ću obući i to mi je najveća motivacija. Mršavim polako i želim da to bude zdravo", poručuje.

Uz osobne promjene, lijepo se razvija i njezin ljubavni život. S Josipom sve ide u ozbiljnom i stabilnom smjeru, a već imaju i konkretne planove. "Josip je odlično, pogotovo jer ću ja sada biti tjedan dana kod njega, pa onda on dolazi tjedan dana kod mene. Idemo zajedno na more 7. svibnja i on će prvi put upoznati moje prijatelje. I selidba polako napreduje", otkriva Ksenija.

