Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o svojoj vezi: 'Nije šala. Jako mi je lijepo'

"Da, u vezi sam i jako mi je lijepo. Ali to je nešto isključivo nešto što je moje. Neću više o tome. Morala sam iz dragosti napisati da sam zauzeta. Nikome neću reći više ni riječi", ispričala je Ksenija.

Pojasnila je zašto ne želi izlagati svoju vezu drugim ljudima i javnosti. "Imala sam neku vezu prije. Toliko lošega se dogodilo, ljude je svašta zanimalo o nama. Uglavnom, potpuno su upropastili ono što je bilo lijepo. Nisu imali pravo na to. Moja djeca, roditelji bili su oduševljeni, svi su bili uz nas, ali nekim ženama je to smetalo... Ja se radujem tuđoj sreći. Ne znam zašto se one ne. Lijepo mi je vidjeti zaljubljene, divni su to osjećaji", istaknula je.