Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr otkrila planove za Uskrs: 'Josip dolazi kod mene, a najbitniji mi je obiteljski doručak'

Za Kseniju iz 'Ljubav je na selu', Uskrs je nezamisliv bez obiteljskog okupljanja i tradicionalnog doručka. "Za Uskrs mi je najbitniji obiteljski doručak. Uvijek jedemo šunku, jaja i mladi luk. Volimo se i tucati s jajima", ispričala je Ksenija.
'Za Uskrs uvijek sakrijem čokoladna jaja po dvorištu'
Blagdane neće provesti sama – pridružit će joj se i partner Josip. "Josip će doći kod mene za Uskrs. Doći će u subotu. U nedjelju ćemo doručkovati, a ako bude lijepo vrijeme planiramo neki izlet u prirodu", otkrila je.
Poseban dio uskrsne tradicije rezerviran je i za najmlađe. "Za Uskrs uvijek sakrijem čokoladna jaja po dvorištu pa ih djeca traže i natječu se tko će skupiti više", dodala je.
'Ove godine planiram malo promijeniti tradiciju'
Što se tiče slastica, kod Ksenije se njeguje obiteljska tradicija, ali ove godine uvodi i malu promjenu. "Baka uvijek radi kremšnite, a ja cheesecake. Ove godine planiram malo promijeniti tradiciju i napraviti karpati tortu", rekla je.
Da uživa u svakodnevici s Josipom, ne skriva. "Josip i ja uživamo zajedno i jako puno vremena provedemo jedan kod drugog", zaključila je Ksenija.
