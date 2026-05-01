Ljubav je na selu

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr otkrila planove za Uskrs: 'Josip dolazi kod mene, a najbitniji mi je obiteljski doručak'

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr otkrila je kako će provesti Uskrs te je podijelila svoje omiljene blagdanske običaje, ali i planove s partnerom Josipom

RTL.hr
04.05.2026 09:00

Za Kseniju iz 'Ljubav je na selu', Uskrs je nezamisliv bez obiteljskog okupljanja i tradicionalnog doručka. "Za Uskrs mi je najbitniji obiteljski doručak. Uvijek jedemo šunku, jaja i mladi luk. Volimo se i tucati s jajima", ispričala je Ksenija.

'Za Uskrs uvijek sakrijem čokoladna jaja po dvorištu'

Blagdane neće provesti sama – pridružit će joj se i partner Josip. "Josip će doći kod mene za Uskrs. Doći će u subotu. U nedjelju ćemo doručkovati, a ako bude lijepo vrijeme planiramo neki izlet u prirodu", otkrila je.

Poseban dio uskrsne tradicije rezerviran je i za najmlađe. "Za Uskrs uvijek sakrijem čokoladna jaja po dvorištu pa ih djeca traže i natječu se tko će skupiti više", dodala je.

Josip Đerfi i Ksenija, Ljubav je na selu FOTO: RTL

'Ove godine planiram malo promijeniti tradiciju'

Što se tiče slastica, kod Ksenije se njeguje obiteljska tradicija, ali ove godine uvodi i malu promjenu. "Baka uvijek radi kremšnite, a ja cheesecake. Ove godine planiram malo promijeniti tradiciju i napraviti karpati tortu", rekla je.

Da uživa u svakodnevici s Josipom, ne skriva. "Josip i ja uživamo zajedno i jako puno vremena provedemo jedan kod drugog", zaključila je Ksenija.

Propuštenu sezonu showa 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo.

