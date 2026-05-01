Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr otkrila planove za Uskrs: 'Josip dolazi kod mene, a najbitniji mi je obiteljski doručak'

Za Kseniju iz 'Ljubav je na selu' , Uskrs je nezamisliv bez obiteljskog okupljanja i tradicionalnog doručka. "Za Uskrs mi je najbitniji obiteljski doručak. Uvijek jedemo šunku, jaja i mladi luk. Volimo se i tucati s jajima", ispričala je Ksenija.

Blagdane neće provesti sama – pridružit će joj se i partner Josip. "Josip će doći kod mene za Uskrs. Doći će u subotu. U nedjelju ćemo doručkovati, a ako bude lijepo vrijeme planiramo neki izlet u prirodu", otkrila je.

Poseban dio uskrsne tradicije rezerviran je i za najmlađe. "Za Uskrs uvijek sakrijem čokoladna jaja po dvorištu pa ih djeca traže i natječu se tko će skupiti više", dodala je.