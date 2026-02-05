Ksenija seli kod Josipa! Za RTL.hr otkrila detalje: 'Živjet ćemo kod njega, bitno je da spremimo sobe za djecu'

Ksenija i Josip iz 18. sezone 'Ljubav je na selu' definitivno su odlučili napraviti korak dalje

Osamnaesta sezona popularnog showa 'Ljubav je na selu' iznjedrila je jednu od najemotivnijih priča koje su gledatelji pratili, a romansa Josipa Đerfija i Ksenije Barić rasplakala je i kandidate i voditeljicu. No, dok se svjetla kamera gase, a sezona postaje uspomena, mnogi se pitaju je li njihova ljubav preživjela test stvarnog života. Danas, daleko od očiju javnosti, Ksenija i Josip dokazuju da je njihova veza jača no ikad. Za portal Net.hr Ksenija i Josip otkrili su kako započinju zajednički život te se Ksenija našalila kako se nada da će je iznenaditi i s prstenom.

Ksenija seli kod Josipa

Za RTL.hr Ksenija je otkrila detalje selidbe i detalje novog početka. "Selim se u Baranju kod Josipa i živjet ćemo u njegovoj kući. Kupujemo sad stvari kuću i dosta razgovaramo s djecom, pripremamo se. Selimo se na ljeto. Bitno nam je da sredimo sve sobe za djecu, ali sve ćemo riješiti. Jako sam sretna i uzbuđena, odmah sam znala da je to to. Sad, prije selidbe, se viđamo svaki vikend i onda sad dolazi upoznati mog brata", rekla je uzbuđena Ksenija.

icon-expand Ksenija i Josip, Ljubav je na selu FOTO: Facebook

Oklada donijela ljubav života

Ovo je logičan slijed nakon što je početkom ove godine Josip napravio i korak dalje te Kseniji poklonio ključ svoje kuće, simbolično joj otvarajući vrata zajedničkog života u Baranji. Iako Ksenija ističe da joj brak nakon jednog iskustva više nije prioritet, ovaj čin potvrdio je već tada ozbiljnost njihovih namjera.

icon-expand Josip i Ksenija, Ljubav je na selu FOTO: RTL