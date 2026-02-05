Emisije
Ljubav je na selu

Ksenija seli kod Josipa! Za RTL.hr otkrila detalje: 'Živjet ćemo kod njega, bitno je da spremimo sobe za djecu'

Ksenija i Josip iz 18. sezone 'Ljubav je na selu' definitivno su odlučili napraviti korak dalje

RTL.hr
05.02.2026 11:14

Osamnaesta sezona popularnog showa 'Ljubav je na selu' iznjedrila je jednu od najemotivnijih priča koje su gledatelji pratili, a romansa Josipa Đerfija i Ksenije Barić rasplakala je i kandidate i voditeljicu. No, dok se svjetla kamera gase, a sezona postaje uspomena, mnogi se pitaju je li njihova ljubav preživjela test stvarnog života. Danas, daleko od očiju javnosti, Ksenija i Josip dokazuju da je njihova veza jača no ikad. Za portal Net.hr Ksenija i Josip otkrili su kako započinju zajednički život te se Ksenija našalila kako se nada da će je iznenaditi i s prstenom.

Ksenija seli kod Josipa

Za RTL.hr Ksenija je otkrila detalje selidbe i detalje novog početka. 

"Selim se u Baranju kod Josipa i živjet ćemo u njegovoj kući. Kupujemo sad stvari kuću i dosta razgovaramo s djecom, pripremamo se. Selimo se na ljeto. Bitno nam je da sredimo sve sobe za djecu, ali sve ćemo riješiti. Jako sam sretna i uzbuđena, odmah sam znala da je to to. Sad, prije selidbe, se viđamo svaki vikend i onda sad dolazi upoznati mog brata", rekla je uzbuđena Ksenija.

Ksenija i Josip, Ljubav je na selu
Ksenija i Josip, Ljubav je na selu FOTO: Facebook

Oklada donijela ljubav života

Ovo je logičan slijed nakon što je početkom ove godine Josip napravio i korak dalje te Kseniji poklonio ključ svoje kuće, simbolično joj otvarajući vrata zajedničkog života u Baranji. Iako Ksenija ističe da joj brak nakon jednog iskustva više nije prioritet, ovaj čin potvrdio je već tada ozbiljnost njihovih namjera.

Josip i Ksenija, Ljubav je na selu
Josip i Ksenija, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Ksenija i Josip tako nastavljaju pisati svoju ljubavnu priču, dokazujući da se čuda događaju i da se ona prava ljubav može pronaći i kada je najmanje očekujete, pa čak i zbog izgubljene oklade.

Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo.

