Ksenija za RTL.hr izvela pjesmu koja je njoj i pokojnom mužu puno značila: 'Obilježila je naš život'

Ksenija Menkovska pred našim kamerama zapjevala je pjesmu koja je pratila nju i pokojnog supruga Vinka.

"Jedna pjesma je obilježila naš život od početka, od prvog trenutka i zove se 'Otići ću u perjare'. Tu je pjesmu pjevala nekada Olivera Katarina i meni je ta pjesma, urezala mi se u kožu, u mozak. Ona nije poznata, ona nije nešto posebno. Za nekoga ne znači ništa, a meni je značila i Vinku je značila sve. I uvijek je govorio: 'Tu pjesmu trebaš snimiti, ali na svoj način'", ispričala je Ksenija.

Istaknula je da nije imala priliku za to.

"Kolegama sam, koji imaju studio, govorila: 'Ajde da to snimimo'. Mislim da će to biti prije nego što ja odem. To će se morati dogoditi. Ta će pjesma morati ostati", rekla je Ksenija.

Ispričala je da je veliko bogatstvo stekla sa svojim suprugom, a to su njihova djeca. "Ali ta pjesma je naša", rekla je Ksenija.

U videu poslušajte njezinu izvedbu pjesme.

