Ksenija za RTL.hr o odnosu s Mijom i svom upozorenju Brankici: 'Rekla sam da se ne ljubaka s njim'

Ksenija Menkovska za RTL.hr osvrnula se na Mijinu odluku da je izbaci i odabere Brankicu za romantično putovanje, komentirala je svoj odnos farmerom i s Brankicom.

Ksenija je u emisiji 'Ljubav je na selu' rekla da je mogla reći Miji nešto i on bi vjerojatno drukčije odlučio, a pitali smo je vjeruje li stvarno u to. "Jesam, mogla sam, ali nisam. Miji bi možda bilo draže da je netko drugi donio odluku, on je takav. Zaplače kad ga zapadnu teške odluke", ispričala je.

No istaknula je i da smatra da je preuzeo dovoljno odgovornosti. "Svatko je različit, svatko preuzima odgovornosti koliko može. Dobro je napravio", rekla je Ksenija.