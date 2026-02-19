Emisije
Ljubav je na selu

Ksenija za RTL.hr o svom putu mršavljenja: 'Jedan dan sam stala na vagu i shvatila da je dosta'

Ksenija, poznata iz 18. sezone 'Ljubav je na selu' i odabranica farmera Josipa Đerfija, podijelila je za RTL.hr svoju priču o tjelesnoj transformaciji koja je krenula prije nekoliko godina

RTL.hr
19.02.2026 13:00

Iako je Ksenija iz 'Ljubav je na selu' oduvijek vježbala i imala trenera, životne okolnosti su je odvele u smjeru u kojem je bila nezadovoljna vlastitim tijelom i zdravljem. "Imala sam ja i prije trenera i vježbala sam, ali onda sam se preselila u Bjelovar i malo sam se pogubila. Jedan dan sam stala na vagu i shvatila da je dosta i da se moram pokrenuti. Ne samo zbog kilaže, nego i zbog zdravlja i problema s leđima", otkrila je.

Za Kseniju je, kad donese čvrstu odluku, stvar jednostavna: "Ja kada nešto čvrsto odlučim, ja se toga držim. Ja se ili nečega pridržavam u potpunosti ili nikako." S tom odlučnošću krenula je na svoj put mršavljenja, uz veliku podršku trenera koji je, kako kaže, njezin najveći oslonac. "Svaki dan se čujem sa svojim trenerom. Kontroliramo obroke, vježbam tri puta tjedno. Trener mi je najveća podrška", otkrila je Ksenija, naglašavajući važnost discipline i dosljednosti.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Unatoč tome što njezin partner Josip također podržava njezinu transformaciju, Ksenija ističe da oni ne vježbaju zajedno. "Josip mi je podrška, ali ne vježbamo zajedno. On je više tip za teretanu", rekla je uz osmijeh, naglašavajući kako je sama posvećena svojoj rutini i zdravlju.

Za Kseniju, krajnji cilj nije samo postizanje željene kilaže, već i osjećaj unutarnje ravnoteže i zadovoljstva. "Moj cilj je da se ja osjećam bolje i da ja kažem to je to", izjavila je, jasno pokazujući kako njezina transformacija nije samo fizička, već i emocionalna.

Ksenija i Josip Đ., Ljubav je na selu
Ksenija i Josip Đ., Ljubav je na selu FOTO: RTL

Ksenija također ističe da negativni komentari o njezinoj kilaži nikada nisu bili nešto što ju je povrijedilo. "Boli me briga za negativne komentare oko moje kilaže. Nikad mi to nije bilo bitno i nije me diralo", zaključila je Ksenija.

Podsjetimo, Ksenija je u finalu osvojila srce Josipa Đerfija, a njihova veza nastavila se i nakon završetka emisije. Nedavno su otkrili i da planiraju zajedničko useljenje.

Propuštenu sezonu showa 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo.

POGLEDAJTE 'SPILL THE TEA' SA KSENIJOM I JOSIPOM:

