Ksenija za RTL.hr otkrila kako je upoznala svoju veliku ljubav - pokojnog muža: 'Bio je tamo sa svojim šefom'

Ksenija Menkovska za RTL.hr je progovorila o svom privatnom životu i odrastannu, a otkrila je i kako je upoznala svog pokojnog supruga Vinka koji je bio njezina velika ljubav.

Kakvo vam je bilo odrastanje?

Moje odrastanje je bilo malo drugačije, malo čudno. Ja sam s dvije godine ostala kod tete na čuvanju. Mama i tata su otišli u Njemačku raditi. S četiri i pol godine su došli po mene i po brata i odveli nas pa su za mene stranci bili, ja ih nisam poznavala kao dijete. Trebalo je tu malo vremena da se prilagodim. Nakon šest godina smo se brat i ja vratili ponovno kod tete u Šarengrad u moj Srijem. Tamo sam išla u osnovnu školu, u 6., 7. i 8. razred. U Iloku sam išla u srednju školu u prvi razred. Poslije toga je moj brat otišao na fakultet u Osijek, tada sam imala 14 i pol godina pa smo se brat i ja zajedno preselili i počeli zajedno živjeti, a on je pazio na mene.

Sam se budiš, sam si pereš, sam si kuhaš. Brzo odrastaš. Želiš obitelj. Oduvijek si želio obitelj i uvijek si nekako gledao s nekom tugom kad mama skuha svojoj djeci pa zove, a mene tetica zove jer su mi mama i tata bili daleko. I uvijek je to meni nekako nedostajalo, a i mom bratu također. Kada sam imala 17 godina, upoznala sam svog pokojnog supruga i on je bio meni sve. On je bio moja najveća ljubav, moj muž, otac moje djece, moj mentor, moj najbolji prijatelj – bio mi je sve. Najljepši čovjek na svijetu.

Kako ste ga upoznali?

Ja sam pjevala. Imala sam jedan nastup s mojim orkestrom. I Vinko je bio tamo sa svojim šefom i mene je to zaintrigiralo, prišla sam mu jer nisam imala s kim plesati... Od moje desete godine pjevam i sviram tamburu, sviram basprim.

