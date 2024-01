Ksenija zahvalila Miji na divnom daru: 'Toliko mi je draga da ne mogu opisati'

Ksenija Menkovska bila je na imanju Mije Bošnjaka u 'Ljubav je na selu', a on se do posljednjeg trenutka dvoumio bi li poveo nju ili Branku na romantično putovanje. Farmer je odabrao Branku, a to Kseniji nije smetalo jer je ona s Mijom ostvarila divan, prijateljski odnos.