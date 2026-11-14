KVIZ Pamtite li najromantičnije trenutke 'Ljubav je na selu'? Testirajte svoje znanje

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Svi kandidati koji su se prijavili u 'Ljubav je na selu' doživjeli su predivna iskustva, prijateljstva, nova poznanstva, a mnogi i pravu ljubav. Sve to može biti dio avanture novih farmerica i farmera. Oni koji su slobodni i spremni dati priliku ljubavi mogu se prepustiti iznenađenjima koja slijede i napraviti prvi korak već danas!