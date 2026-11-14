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Ljubav je na selu

KVIZ Pamtite li najromantičnije trenutke 'Ljubav je na selu'? Testirajte svoje znanje

Provjerite svoje znanje i prisjetite se parova koji su se spojili zahvaljujući 'Ljubav je na selu'

RTL.hr
14.11.2026 14:00
Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Svi kandidati koji su se prijavili u 'Ljubav je na selu' doživjeli su predivna iskustva, prijateljstva, nova poznanstva, a mnogi i pravu ljubav. Sve to može biti dio avanture novih farmerica i farmera. Oni koji su slobodni i spremni dati priliku ljubavi mogu se prepustiti iznenađenjima koja slijede i napraviti prvi korak već danas!

I zato, farmerice i farmeri prijavite se već sada na e-mail adresi ljubavjenaselu@rtl.hr ili na broj telefona 060 501 556 (0,46 EUR/min – fiksna mreža; 0,63 EUR/min – mobilna mreža).

ljubav je na selu
Ljubav je na selu

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