Lena za RTL.hr o odnosu s Antom i Mileninoj izjavi: 'Nije istina, s Antom se nisam posvađala'

Milena je ispričala da ste eksplodirali na zabavi jer vam je smetala prisnost Ante i Klare i da ste se posvađali s njim. Je li to istina? Što se dogodilo?

Što se tiče te Milenine izjave, ne sjećam se, ali mislim da je to krivo, ali bože moj. Svatko priča što hoće. I mislim da nije istina. Dalje ne znam što bih odgovorila na to. Znam da smo svi skupa nakon večere se podružili i išli leći. S Antom se nisam posvađala jer nisam imala razloga za to.

Komentirali ste da Klara nije htjela plesati i da je flertovala s Antinim prijateljima. Što se događalo?

Hmmm.. Klara. Njeno ponašanje me užasno nerviralo. Ne volim takav tip osobe. Klari je sve smetalo tu večer. Nije mrdnula prstom i to sam joj zamjerila. Nije htjela plesati jer to nije muzika na koju ona pleše. Njeno ponašanje mi nikako nije sjelo i zato sam se naljutila, ali što je, tu je.