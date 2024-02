Ljubav cvjeta kod Martine iz 'Ljubav je na selu': Ove godine sprema i vjenčanje!

Martina Bede je sudjelovala u 15. sezoni ' Ljubav je na selu ' kod farmera Siniše Markovića, no njihova ljubav nije potrajala, a sada je sretna i zaljubljena te od nedavno i zaručena, što je ekskluzivno otkrila za RTL.hr. Par se zaručionakon godinu dana veze, a ove godine trebali bi imati i vjenčanje. Sada su se pohvalili kako su i Dan zaljubljenih proveli zajedno.

Naime, Ivan je Martinu zaprosio prilikom posjete Božićne priče obitelji Salaj u Čazmi. Za RTL.hr je priznala kako prosidbu nije očekivala. ''Za prosidbu me definitivno iznenadio. Još je otišao do neke ekipe tamo i kao idemo se slikati - tako me zaprosio'', otkrila je Martina zaljubljeno.

''Zna da se meni jako sviđa imanje obitelji Salaj pa je vjerojatno tako htio tamo izvesti prosidbu i napraviti video da nam ostane za uspomenu'', dodala je tada.

Svadbu bi voljeli imati ove godine na imanju Kunek, no tek će krenuti u planiranje. ''Imanje se zove seoski turizam Kunek. Ako bude sve kako treba, tamo bismo se trebali vjenčati jer sad ćemo ići gledati za vjenčanje sve to i da odaberemo datum'', objasnila je buduća mladenka.

Otkrila je i kako bi voljela imati vjenčanicu s kristalima. Mladi par o medenom mjesecu još nije razgovarao.

