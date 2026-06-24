Ljubav, glazba i ljetna zabava u Bjelovaru: Ksenija i Josip iz 'Ljubav je na selu' proslavili godišnjicu u velikom stilu

Ksenija i Josip iz 'Ljubav je na selu' prošli su tjedan proslavili prvu godišnjicu veze. "19.6. smo se upoznali i odmah smo kliknuli na prvu. Taj smo datum uzeli kao godišnjicu", ispričala je Ksenija za RTL.hr.

Poseban dan proveli su u opuštenoj atmosferi – Josip je došao kod Ksenije, a prigodu su odlučili obilježiti i romantičnim boravkom u apartmanu s jacuzzijem. No, slavlje tu nije stalo - išli su na koncert Bijelog dugmeta te na romantičnu večeru. U posjet su im došli i prijatelji te su zajedno uživali na Terezijani. "Naši dragi prijatelji i mi na Terezijani – stvaramo uspomene za cijeli život", poručila je Ksenija.