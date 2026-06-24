Ljubav, glazba i ljetna zabava u Bjelovaru: Ksenija i Josip iz 'Ljubav je na selu' proslavili godišnjicu u velikom stilu

Ksenija i Josip iz 'Ljubav je na selu' prošli su tjedan proslavili prvu godišnjicu veze. "19.6. smo se upoznali i odmah smo kliknuli na prvu. Taj smo datum uzeli kao godišnjicu", ispričala je Ksenija za RTL.hr.
Poseban dan proveli su u opuštenoj atmosferi – Josip je došao kod Ksenije, a prigodu su odlučili obilježiti i romantičnim boravkom u apartmanu s jacuzzijem. No, slavlje tu nije stalo - išli su na koncert Bijelog dugmeta te na romantičnu večeru. U posjet su im došli i prijatelji te su zajedno uživali na Terezijani. "Naši dragi prijatelji i mi na Terezijani – stvaramo uspomene za cijeli život", poručila je Ksenija.
Inače, Terezijana je jedna od najvećih kulturno-turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske, koja će tijekom 12 dana pretvoriti Bjelovar u središte zabave, kulture, glazbe i povijesnog spektakla. Ovogodišnje izdanje održava se od 17. do 28. lipnja te ujedno obilježava 30 godina manifestacije i 270 godina grada Bjelovara. Organizatori najavljuju najbogatiji program u povijesti Terezijane s više od stotinu različitih sadržaja na brojnim gradskim lokacijama.
Podsjetimo, Ksenija i Josip Đ. u 18. sezoni showa 'Ljubav je na selu' pokazali su kako se povezanost može dogoditi prirodno i neočekivano. Par sada planira zajedničko useljenje, a njihova ljubav je jača nego ikada prije.
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