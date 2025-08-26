Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Ljubav i sreća u obitelji Sklizović! Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' uživaju sa sinovima u preslatkim trenucima: 'Malo španciranja'

Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' u preslatkim trenucima sa sinovima

RTL.hr
26.08.2025 14:00

Sara Hrnčić i Mihael Sklizović zaljubili su se u šestoj sezoni 'Ljubav je na selu', a on ju je čak zaprosio pred RTL-ovim kamerama. Idila ovog para i danas traje te imaju dva sina, Bornu i Jonu. Sara je sada na društvenim mrežama objavila nekoliko preslatkih obiteljskih fotografija sa Špancirfesta. "Malo španciranja", poručila je Sara u opisu objave.

Sara, Mihael, Ljubav je na selu
Sara, Mihael, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Inače, ljubavna idila kod Sare i Mihaela traje otkad ih je spojila šesta sezona 'Ljubav je na selu' prije deset godina.

Mihael, Ljubav je na selu
Mihael, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Sara je prije nekoliko mjeseci za RTL.hr komentirala svoj uspješan odnos s Mihaelom. "Stvarno ne znam koja je tajna našeg uspješnog odnosa, i sama nam se divim što smo izdržali, evo skoro već 10 godina zajedno. Mislim možda tolerancija najviše, i poštovanje", ispričala je Sara.

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' ne propustite ove jeseni na RTL-u!

Sara Hrnčić Mihael Sklizović Ljubav je na selu
Ljubav je na selu

Anita Martinović spremna je za novu sezonu 'Ljubav je na selu'