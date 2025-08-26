Ljubav i sreća u obitelji Sklizović! Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' uživaju sa sinovima u preslatkim trenucima: 'Malo španciranja'

Sara Hrnčić i Mihael Sklizović zaljubili su se u šestoj sezoni 'Ljubav je na selu' , a on ju je čak zaprosio pred RTL-ovim kamerama. Idila ovog para i danas traje te imaju dva sina, Bornu i Jonu. Sara je sada na društvenim mrežama objavila nekoliko preslatkih obiteljskih fotografija sa Špancirfesta. "Malo španciranja", poručila je Sara u opisu objave.

Inače, ljubavna idila kod Sare i Mihaela traje otkad ih je spojila šesta sezona 'Ljubav je na selu' prije deset godina.

Sara je prije nekoliko mjeseci za RTL.hr komentirala svoj uspješan odnos s Mihaelom. "Stvarno ne znam koja je tajna našeg uspješnog odnosa, i sama nam se divim što smo izdržali, evo skoro već 10 godina zajedno. Mislim možda tolerancija najviše, i poštovanje", ispričala je Sara.

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' ne propustite ove jeseni na RTL-u!