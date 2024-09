'Ljubav je na selu' počinje sutra u 21.15 na RTL-u, a vraća se i Valentina Kordić: 'Mislim da nemam neku konkurenciju!'

Valentina sebe opisuje kao iskrenu, veselu i komunikativnu osobu, koja će se maksimalno truditi kad joj je do nekog stalo te smatra da bi tim svojim kvalitetama mogla osvojiti i farmera. A kakvi joj muškarci mogu zapeti za oko?

Kod muškaraca me najviše privlači kad su iskreni, treba biti dobar prema meni i mojoj djeci, da je vjeran, naravno, i s fizičke strane mi se mora svidjeti", ističe.

Valentina kaže kako se od sudjelovanja u devetoj sezoni dosta promijenila kao osoba, no trudit će se i dalje biti svoja. Konkurencije se ne boji.

Pa iskreno, mislim da nemam neku konkurenciju pa to ni ne gledam na taj način, mislim da ako netko želi mene, da je onda to to", opisuje.