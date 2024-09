Ljubavna priča farmera Milana iz 'Ljubav je na selu': Od burnih razdoblja na farmi do zaruka i svadbe nakon showa

Milan je prvu poslao kući Mirjanu koju su gledatelji zavoljeli. "Naš Milan je samo posegnuo za onim što mu se sugestijom nudilo... To se zove ženska manipulacija. Prema tome, sve druge sugestije su bile neprimjetne. Moji aduti i iskustvo te Renatine lijepe oči i kosa ostali su za neku drugu osobu kojoj bi to zagolicalo maštu. Idemo dalje, sutra je novi dan", rekla je Mirjana za RTL.hr , citirajući pritom svoj omiljeni citat, iz filma 'Prohujalo s vihorom'.

Bilo joj je žao što je ispala prva. "Iako je na farmi sve bilo prijateljski, u meni se javio natjecateljski duh. Bilo mi je krivo što nisam imala malo više vremena, možda bih uspjela izmasirati Milana. Nisam bila dominantna. I on je jako miran, a ja sam takva da ljudi djeluju na mene. Kakvi su ljudi oko mene, to i ja poprimim, zato se nisam nametala", objasnila je Mirjana.

Nakon njezinog ispadanja znalo je biti burno zbog podbadanja preostalih kandidatkinja. "Ja nju ne doživljavam. Ima problem sa mnom, opsjeda me. Non-stop mi visi za vratom. Ako hoćeš rat, pa nije problem. Ja se iz ovako osjećajne, mirne, povučene žene pretvaram u zvijer. Meni nije problem, ali tebi će biti gadno", govorila je Renata o Ruži. Renta nije bila spremna za Milana niti napraviti orehnjaču.

''Zašto bih je ja radila, neka radi Ruža'', komentirala je jednom prilikom na farmi, a Ruža se našalila kako je Milanu samo bitno da nije gladan.

''On se samo bori za svoj trbuh, ne za djevojke'', našalila se Ruža koja ga je često i masirala i pridavala mu poveću pozornost. ''Možda ja njega vrijeđam što navaljujem na njega, on na to nije navikao. No, ja to radim iz milja'', komentirala je Ruža, a Milan je rekao kako ima zlatne ruke za masažu.