Ljubavna priča Stele i Tomislava iz 'Ljubav je na selu': Skoro je odabrao drugu, a zaruke su pale u showu

Stela je na njegovoj farmi bila sa Samantom i Antonijom, a već je prve večeri dao do znanja tko mu se sviđa. U prvoj sobi bila su dva kreveta koja je farmer namijenio za Antoniju i Samantu, koje su se s tim složile, a zatim je pokazao drugu sobu. "Ovdje ćemo ja i Stela spavati", rekao je Tomislav te tako iznenadio druge kandidatkinje. Naime, sa Samantom se ljubio na prvom okupljanju, a za nekoliko dana je promijenio mišljenje i odlučio kako je upravo Stela žena za njega. No, petljao je i s Marinom, ali svega se toga odrekao zbog Stele. Ljubavne zavrzlame je njegova supruga komentirala u videointervjuu za RTL.hr.

''Ne smatram da je Tomislav bio skroz iskren tijekom emisije. Baš poput svakog muškarca i on ima nekih 'kikseva', nismo svi savršeni, svi imamo nedostatke i mane, ali kako on može podnijeti neke moje mane tako mogu i ja njegove pa se po tom pitanju dobro dopunjujemo. Mislim da nije baš bio iskren u odnosu s Marinom. Ne možeš pričati djevojci da ju voliš ako to zaista ne osjećaš. Možda nije bila prava ljubav, ali neki osjećaji su bili, ne možeš reći da nije bilo uopće emocija jer emocije su se počele razvijati. U tom trenutku takve laži su me pogodile više zbog nje zato što znam kako je to kada nekoga zavoliš, kada nekome pokloniš svoje povjerenje, a netko radi budalu od tebe. Na prvom mjestu sam čovjek, imam razumijevanja za druge ljude'', rekla je prošle godine.