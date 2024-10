Ljubavna priča Valentine i Tonija: Prvi susret je prošao loše, plakala je zbog njega, a sad planiraju budućnost

Odnos Tonija i Valentine brzo se razvio u ljubavnu vezu, iako se to nije činilo pri prvom susretu. Farmer ju je hvalio da je zgodna i istaknula je svoje atribute, no nije mu se svidio njezin odgovor na njegovo pitanje bi li došla u Slavoniju.

"Volim more", istaknula je Valentina i rekla da se ne vraća u rodnu Hercegovinu jer onda ne bi bila pokraj mora. "To mi se ne sviđa. Vjerujem da je došla tu da bude viđena, zbog promocije. Ne znam", komentirao je Toni.

Valentina je za RTL.hr otkrila što misli o njegovim riječima. "Pa ja mislim da sam ja Tonija malo prepala sa svojim stavom oko dolaska u Slavoniju jer sam odmah rekla 'ne' na njegovo pitanje pa je tu malo ostao zbunjen i to mu se možda na prvu nije svidjelo. Tonijeve riječi me nisu povrijedile jer me u tome trenu nije niti znao, pa je reagirao sasvim normalno onako na prvu kako je dobio neki dojam, ali mislim da je to promijenio kasnije kad smo se malo bolje upoznali", ispričala je.