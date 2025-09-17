Ljubavni put Anamarije iz 'Ljubav je na selu'! Od farmera Darka preko bivšeg muža do 11 godina mlađeg novog supruga

icon-close

Anamaria je u 17. sezoni 'Ljubav je na selu' pokušala pronaći sreću s Darkom. Iako se činilo da među njima ima kemije te su zajedno otišli na romantično putovanje, ubrzo mu je priznala da ga ipak vidi samo kao prijatelja. Nakon showa odlučila je dati novu priliku bivšem suprugu, što je tada ekskluzivno otkrila za RTL.hr. "Da se nisam prijavila u 'Ljubav je na selu', ne bih se opet pomirila s mužem. I ti ljudi koji bi se prijavili, nek probaju. Nikad se ne zna, putevi su uvijek otvoreni, a ljubav je tu između nas, samo je moramo naći", ispričala je. No, to se izjalovilo.

icon-expand Anamarija, Ljubav je na selu FOTO: RTL - Facebook

Za RTL.hr ranije je objasnila i zbog čega se prijavila baš za Darka. "Dojadilo mi je. Više ne možeš naći nikoga, svi su nikakvi i na televiziji je izletjelo 'prijavite se' i onda mi je najviše od svih sjeo Darko i po godinama. Mislim da imamo o čemu razgovarati jer smo slično godište. Dvije godine ne radi nikakvu ulogu. Iste smo stvari prošli, zapravo. Zato sam se i prijavila", rekla je tada. No, život joj je donio novi preokret – Anamaria je pronašla novu ljubav. Udala se za muškarca kojeg je upoznala nakon emisije, a za RTL.hr je ispričala kako se sve dogodilo spontano. "Sve se dogodilo spontano. Naletjeli smo jedan na drugoga. Tako je ispalo", rekla je. Otkrila je kako je riječ o 11 godina mlađem gospodinu čije ime ne bi otkrivala, ali najvažnije joj je da su sretni.

icon-expand Anamarija i suprug, Ljubav je na selu FOTO: RTL