Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Ljubavni put Anamarije iz 'Ljubav je na selu'! Od farmera Darka preko bivšeg muža do 11 godina mlađeg novog supruga

Anamaria iz 'Ljubav je na selu' konačno je pronašla svoju sreću

RTL.hr
17.09.2025 09:51

Anamaria je u 17. sezoni 'Ljubav je na selu' pokušala pronaći sreću s Darkom. Iako se činilo da među njima ima kemije te su zajedno otišli na romantično putovanje, ubrzo mu je priznala da ga ipak vidi samo kao prijatelja.

Nakon showa odlučila je dati novu priliku bivšem suprugu, što je tada ekskluzivno otkrila za RTL.hr. "Da se nisam prijavila u 'Ljubav je na selu', ne bih se opet pomirila s mužem. I ti ljudi koji bi se prijavili, nek probaju. Nikad se ne zna, putevi su uvijek otvoreni, a ljubav je tu između nas, samo je moramo naći", ispričala je. No, to se izjalovilo.

Anamarija, Ljubav je na selu
Anamarija, Ljubav je na selu FOTO: RTL - Facebook

Za RTL.hr ranije je objasnila i zbog čega se prijavila baš za Darka. "Dojadilo mi je. Više ne možeš naći nikoga, svi su nikakvi i na televiziji je izletjelo 'prijavite se' i onda mi je najviše od svih sjeo Darko i po godinama. Mislim da imamo o čemu razgovarati jer smo slično godište. Dvije godine ne radi nikakvu ulogu. Iste smo stvari prošli, zapravo. Zato sam se i prijavila", rekla je tada.

No, život joj je donio novi preokret – Anamaria je pronašla novu ljubav. Udala se za muškarca kojeg je upoznala nakon emisije, a za RTL.hr je ispričala kako se sve dogodilo spontano. "Sve se dogodilo spontano. Naletjeli smo jedan na drugoga. Tako je ispalo", rekla je. Otkrila je kako je riječ o 11 godina mlađem gospodinu čije ime ne bi otkrivala, ali najvažnije joj je da su sretni.

Anamarija i suprug, Ljubav je na selu
Anamarija i suprug, Ljubav je na selu FOTO: RTL

"Planiramo još jedan pir za prijatelje. Ne znam kada, ali dogodit će se", dodala je, istaknuvši da joj je kuma na vjenčanju bila prijateljica iz showa Ilona.

Zanimljivo, na udaji joj je čestitao i Darko. "On i ja smo prijatelji. Kad dođe u studenome, muž i ja naći ćemo se s njime na kavi, a bit će pozvan i na vjenčanje", otkrila je Anamaria.

Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

Anamarija Darko Ljubav je na selu
Ljubav je na selu

Farmer Ivo iz 'Ljubav je na selu' čestitao Anamariji na vjenčanju: 'Čestitam prijateljice!' Ona mu uzvratila na poseban način

Ljubav je na selu

Ante u 'Ljubav je na selu' traži srodnu dušu: 'Sto posto sam siguran da me prava čeka'

Moglo bi te zanimati

Ante u 'Ljubav je na selu' traži srodnu dušu: 'Sto posto sam siguran da me prava čeka'

Anamarija iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o udaji: 'Bilo je spontano! Zaljubljena sam, a Darko mi je na svemu čestitao!'

Sretna vijest! Udala se Anamarija iz 'Ljubav je na selu', Ilona joj bila kuma na vjenčanju

Ivana iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr otkrila da je prekinula s dečkom čije je ime tetovirala: 'Išla sam protiv razuma...'

Stela iz 'Ljubav je na selu' pohvalila se svojim sinom: 'Mamin mali prvašić'

Sjećate ih se? Oni su prvi par koji je spojila 'Ljubav je na selu', a odmah su očarali jedno drugo