Ljubavni život Roberta iz 'Ljubav je na selu': Miran i povučen farmer ipak na kraju pronašao ljubav za sebe

icon-close

Osamnaesta sezona popularnog showa Ljubav je na selu" donijela je brojne preokrete, no rijetko koji je izazvao toliko pažnje kao Robertov ljubavni put. Mirni i povučeni farmer (44) iz Gornje Voće osvojio je simpatije gledatelja svojom skromnošću, a njegova priča, obilježena pogrešnim odlukama i dramatičnim priznanjem u finalu, i danas se prepričava među vjernim obožavateljima emisije.

Potraga za srodnom dušom na varaždinskom imanju

Robert Horvatić, bivši građevinar koji je gradsku vrevu Austrije zamijenio mirnim životom na obiteljskom imanju kako bi se posvetio poljoprivredi, vinogradu i svojoj velikoj ljubavi, konjima, u emisiju je ušao skromno, nadajući se da će pronaći ženu koja razumije i cijeni život na selu. Njegova mirna narav privukla je četiri kandidatkinje: Ankicu, Suzanu, Rivu i Sanju. Iako su se sve trudile osvojiti njegovo srce, Robert je za romantično putovanje odabrao Ankicu. Nažalost, taj se odabir vrlo brzo pokazao pogrešnim. Njihov je odnos od samog početka bio napet, obilježen nesuglasicama i potpuno različitim očekivanjima. Dok mu je Ankica zamjerala nedostatak inicijative i otvorenosti, Robert je osjećao da ona vrši prevelik pritisak, što ga je dodatno zatvorilo i udaljilo.

icon-expand Robert, Ljubav je na selu FOTO: Privatan album

Preokret koji nitko nije očekivao

Pravi šok za gledatelje, ali i za ostale kandidate, uslijedio je tijekom završnog okupljanja. U trenutku kada su svi mislili da je Robertova ljubavna priča završila neuspjehom, on je smogao hrabrosti i pred svima priznao veliku pogrešku. Drhtavim glasom je izjavio kako njegovo srce, unatoč svemu, pripada drugoj ženi, onoj koju je prerano poslao kući. Pogledom uprtim u Sanju, iskreno joj se ispričao zbog svoje neodlučnosti i kao simbol svojih pravih osjećaja poklonio joj ogrlicu. Taj romantični trenutak, dostojan filmskog platna, ostavio je sve bez daha i dao nadu da će ova priča ipak imati sretan kraj.

Život nakon showa i nova ljubav na pomolu

Ipak, život često piše drugačije priče od onih televizijskih. Iako su Robert i Sanja nakon emisije ostali u kontaktu i pokušali izgraditi nešto više, veza na daljinu pokazala se kao prevelik izazov za tek započetu romansu. Njihova komunikacija svela se uglavnom na poruke, a iskra koja se rodila pred kamerama s vremenom se ugasila. U veljači ove godine Robert je potvrdio da više nije u vezi ni s jednom kandidatkinjom iz showa, pa tako ni sa Sanjom. No, čini se da sramežljivi farmer nije odustao od potrage za onom pravom.

icon-expand Robert, Ljubav je na selu FOTO: RTL