Ljubica iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o pokojnom suprugu: 'Ta ljepota me privukla'

Ljubica Jakopec jedna je od kandidatkinja koje su ostale kod farmera Stjepana Runtasa u 'Ljubav je na selu' i između njih će birati koju će povesti na romantično putovanje. Za RTL.hr otkrila je kakav je njezin muškarac iz snova, odnosno kakve vrline treba imati za dugoročni odnos, a osvrnula se i na svog pokojnog supruga.

Ovisi o ženi što ona traži i o muškarcu što on traži. Ako se nađe zajednički jezik, onda je to to. Uvijek bi neka tolerancija morala biti da bi se to... Ljubav je najvažnija. Ako se čovjek zaljubi, onda se već jedan prema drugome toleriraju.

Što je još Ljubica rekla u intervjuu, pogledajte u videu.

Show 'Ljubav je na selu' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!