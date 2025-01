Maja Lena iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o kupnji kafića: 'Nisam još toga svjesna'

Nisam još svjesna, treba vremena da još sve to sjedne na svoje mjesto, kao i s kućom, tako i s firmom. Iako radim ovaj posao već punih devet godina, ali opet treba vremena za sve. Trebat će svakako vremena, da li više ili manje, to ću tek vidjeti.

Jesi stroža prema sebi ili zaposlenicima?

Mislim da nisam stroža, mislim da je moje ponašanje ostalo isto, a što se tiče kolegice, kakve smo bile, sad smo još jače, a kad dođe i treća, vjerujem da će joj biti ugodno s nama raditi. Prošla sam svakakve situacije, sigurno neću svoj stres i probleme iskaljivati na novim radnim kolegicama. Znam kako je meni bilo kad su me kritizirali za neke male sitnice i definitivno ne želim to raditi novim kolegicama.

Kako si došla do odluke da kupiš kafić?

Do odluke o kupnji firme došli su nedavni šefovi, jednostavno nisu stigli uz svoj posao i svoje obveze još voditi i treću stvar (odnosno priskočiti nama). Iako su oni htjeli zatvoriti, nama je bilo teško prihvatiti, što radi nas samih, što radi gostiju koji redovito dolaze. U tom slučaju, kad su ponudili prodaju firme, odlučili smo prihvatiti, pa kako god bilo. Je, izazov je i obveza, ali moja tvrdoglavost je još jača. Veliko im hvala što su to učinili, što su imali toliko veliko povjerenje i što su odlučili baš nama to ostaviti. Nije mala stvar prepustiti firmu i za to im skidam kapu.