Manjak romantike na večeri Ante i Klare: 'Samo me to iritira'

"On sve to ne vidi", prigovorila je Klara. "Mislim da je Klaru ugodno imati u svakom društvu", komentirao je Ante. Pozvao ju je na rad u svom vinogradu ako ima godišnjeg odmora. "Bit će mi knap", otkrila je.

Klara i Ante otišli su na romantičnu večeru u Beogradu. "Kako mi je drago da si me odveo na romantičnu večeru", rekla je Klara. Rekla je da je to čekala od jednog trenutka na njegovom imanju. "Vidiš kako sam se sredila", dodala je.

Požalila se da ima problema s hrvatskom gramatikom, a onda i na veličinu tanjura. "Meni treba veći tanjur", rekla je Klara. "Sve mi više počinje ići na živce to njeno seksi. Samo me to iritira", priznao je Ante.

Klara je podsjetila da je rekao da budu samo prijatelji. Rekla je da ne može njezin ego trpjeti njegove riječi da je loša partija. Uvrijedila ju je njegova ocjena od jedan do 10 jer je rekao pet.