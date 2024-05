Manuel je otkrio svoj najveći strah: 'Nakon svega bojim se prići curi, bojim se odbijanja'

Ana smatra kako bi Manuel trebao odanu i marljivu ženu koja će uvijek biti tu za njega, da provode svaki trenutak zajedno.

''Neka ide do kraja, voljela bih jednog dana ići na svadbu i da iskuša ono što ja svaki dan proživljavam, a to su djeca'', poželjela mu je sestra Ana.

Manuel je otkrio kako mu je teško samom. ''Najgore je navečer kada idem spavati, nemam kraj koga leći i neke loše trenutke, proživljene tog dana, s nekim podijeliti'', objasnio je, a otkrio je i razlog zašto je još sam.

''Puno sam vremena potrošio na jednu curu, no to je moj izbor. Sestra me upozoravala na neke stvari, no nisam htio slušati... Slušao sam srce, a ne razum'', objasnio je Manuel. ''Nakon svega imam problem što se bojim prići curi koja mi se svidi, reći svoje namjere... Bojim se odbijanja'', dodao je.

Farmere nove, 17. sezone showa 'Ljubav je na selu' gledatelji će moći upoznati već iduće srijede od 21.15 sati na RTL-u! Epizoda će 24 sata prije prikazivanja na televiziji biti dostupna i na platformi Voyo.

