Marija i Željko se porječkali, a Vesna otkrila: 'Zaljubila se u njega'

"Hvala što me to pitaš. Krasan si", rekla mu je Marija. "Ne pitam te to da ti se umiljavam nego pitam jer vidim da si sad ustala", istaknuo je Željko.

Dok je farmer bio za štednjakom, potegnula se tema kako dobro pleše i da je plesao na zabavi na početku 'Ljubav je na selu'. "Pokazao je svoje muške sposobnosti kako je dobar u krevetu", rekla je Marija.

"Prošlost je prošlost, ovo je sadašnjost. One mogu pričati što hoće, ja znam svoje, on zna svoje, mi znamo kuda idemo dalje", komentirala je Tajči. Marija je pitala Željka i Tajči kako su on, a on je rekao da je umoran. Marija je na to istaknula da ne možeš imati intimne odnose i spavati.

"Neće nam raditi probleme. Ako će i raditi, radi na svoju sramotu", rekla je Tajči.