Marija razočarana Tonijevim iznenađenjem: 'Valentina u svemu mora biti najbolja'

Toni je odlučio povesti Valentinu i Mariju na izlet u adrenalinski par. Mariji se to nije svidjelo. "Adrenalin i ja sigurno nismo nikakvi frendovi. Mi smo, on na sjevernom, ja na južnom polu", komentirala je.

Toni je bio toliko uzbuđen da nije mogao dočekati ni da osoblje parka završi s uputama. "Iskreno, bila sam u šoku da to uopće moram raditi. One sprave su me preplašile", požalila se Marija. "Bila je tu neka doza straha, ali sam rekla da idem probati, idem se zabaviti", komentirala je Valentina.