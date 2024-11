Marija za RTL.hr o Tajči i Željku: 'Želim im dijete, a nije me povrijedilo što mi ona ne vjeruje za Vesnu'

Osvrnula se na riječi koje je uputila Željku. "Rekla sam to Željku, ali ne u tom kontekstu kao osobi nego jednostavno, on je sebi našao sebi ljubav života i u tom kontekstu riječi ne bih ga voljela sresti. Možemo biti prijatelji, ali ništa više od toga", objasnila je.

"Što se tiče Tajči, to je bila moja interna spika, našalila sam se. Ona je krasna osoba i žena, a i prijateljica. Nemam što reći o njoj. Sve pet", ispričala je.

Komentirala je i Vesnino ponašanje i to što je rekla da se pomirila s njom da se ne rastanu u lošim odnosima. Također joj je otkrila da voli pisati. "To je sve bilo na silu s njezine strane. Ostajem pri tome da je teška manipulatorica i velika glumica. Glumica je općenito u životu. Neću govoriti više ništa loše o njoj. Sve što je izrekla za mene, to govori o njoj, ne govori o meni. Uopće mi se ne sviđaju njezine izjave", ispričala je Marija.

Kaže da želi sve najbolje Tajči i Željku jer je osjetila iskrice između njih kada je ona iznenada došla. "Želim nakon showa sresti njih troje, a ne dvoje. Znači, da dobiju dijete koje priželjkuju", istaknula je.