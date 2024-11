Marija za RTL.hr o teškom trenutku: 'Drhtim dok pričam o tome'

"Nažalost, ja sam plivala, oni su otišli van iz mora. Nisam imala pojma jesu li u vodi, plivala sam. Valovi su me lijepo nosili. Volim more. Ne znajući i ne razmišljajući da su valovi jaki, mene je bura odnijela na stijene", ispričala je.

"U međuvremenu me uhvatio grč u lijevoj potkoljenici. Pokušala sam doći do kopna, ali nisam uspjela. Jako me boljela noga. Odnijelo me do stijene", prisjetila se teških trenutaka.