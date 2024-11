Marija za RTL.hr o Toniju i Valentini: 'Bilo je neugodno, ja ne srljam tako brzo u odnose'

Kod Tonija je kao iznenađenje stigla Marija, a Valentini se to baš nije svidjelo. "Ne primamo goste", rekla je . "Nenajavljene", dodao je Toni.

Marija je za RTL.hr komentirala doček na Tonijevom imanju i ponašanje Valentine i farmera. "Valentina je po prirodi takva da ne ostavlja puno prostora ikome za interakciju s Tonijem. Dosta je posesivna. Ne mora to biti loše ako njemu ne smeta. Kompliment mi je da je rekla da je očekivala ružniju curu", ispričala je.

Ipak, priznala je da joj nije bilo svejedno. "Bila je neugodna situacija, bojala sam se da me ne pošalju kući. Dosta sam sigurna u samu sebe pa mi to nije ništa pretjerano zasmetalo jer sam pretpostavljala da će biti ok", rekla je Marija.