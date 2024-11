Marija za RTL.hr: 'Tyson sam spram Ilije i cura, nijedna nije konkurencija'

Marija je ispričala za RTL.hr da se ponovno prijavila u 'Ljubav je na selu' jer joj je to top show i nada se da će ove godine biti gledan kao i prošle. "Ja ne odustajem od showa", istaknula je.

Otkrila je što joj najviše smeta na Ilijinoj farmi. "Najviše me nervira da sjedimo za stolom i da nitko neće svoju šalicu maknuti, oprati. I ona aljkavost po kući. Ako radiš, ne znam, palačinke, mora li cijela radna ploča biti prljava. Mora li u sudoperu biti brdo suđa? Ne mora. Jesi to napravila? Opravi, stavi da se cijedi. Pobriši na brzinu. To je tri minute posla, ali ne. Zašto bih ja kad možeš ti", objasnila je.

