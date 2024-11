Marina iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o tome da se napokon skrasila: 'Zovu nas Bonnie i Clyde'

icon-close

Marina Šantor gledateljima je poznata iz dva reality RTL-ova showa. U 'Pet spojeva tjedno' borila se za srce Tomija Saltarića, dok je u 15. sezoni showa 'Ljubav je na selu' boravila kod farmera Hrvoja Špoljarca. U razgovoru za RTL.hr, Marina je podijelila svoju ljubavnu priču i otkrila kako se, nakon 17 godina, u njezin život vratila njezina prva, prava i jedina ljubav. Marinina ljubavna priča s Jurom započela je prije 17 godina i tada su bili simbol idealnog para i ljubavi. Mnogi su im tada zavidjeli na tome što su imali. Od samih početaka, kao mladi i zaljubljeni, odlučili su živjeti zajedno već s 18 godina te su bili nerazdvojni. Nakon prekida veze, životi su ih, kaže, odnijeli na različite strane. Jura je godinama živio u Danskoj, dok je Marina ostala u Hrvatskoj. Ni jedno ni drugo nisu imali nikakvog kontakta sve do početka ove godine kada se Jura vratio iz Danske. "Šokirana sam bila što ga vidim. Nisam ga očekivala. Niti je on mene očekivao, niti ja njega," prisjeća se Marina, koja kaže da su tek nekoliko mjeseci kasnije doživjeli još jedan sudbonosni susret – na mjestu gdje je sve započelo, i to u kasinu. "Kada smo prohodali, i kako smo bili mladi i ludi, a i zna se moja prošlost koju ne skrivam, tada smo dobili nadimak Bonnie i Clyde'", prisjetila se Marina.

Za oboje je prekid veze bio bolan i traumatičan. Marina se, kaže, teško prilagođavala vanjskom životu nakon izlaska iz istražnog zatvora, dok je Jura ostao u društvu koje joj više nije odgovaralo. "Jednostavno se nisam mogla naviknuti na vanjski život. Teško mi je to polazilo za rukom. On je cijelo vrijeme bio okružen tom istom ekipom, nastavio je druženja s nekakvim ljudima s kojima ja nisam više mogla provoditi vrijeme. Počela sam se zatvarati u kuću i pala sam u nekakvu depresiju. U tome svemu odlučila sam ga ostaviti, jer jednostavno sam bila totalno drugačija osoba nakon izlaska. Smatrala sam da zaslužuje nekoga drugačijeg. U vrhuncu naše ljubavi ja sam njega ostavila. Kada smo se pozdravljali, doslovno smo se pozdravljali u suzama", rekla je Marina. Od tada Marina i Jura nisu imali nikakav kontakt. Marina priznaje da se često pitala kako je on i je li dobro, povremeno bi "škicnula" njegov profil na Facebooku. Saznala je da je Jura postao i otac zbog čega je bila sretna. S druge strane, Jura je pratio njezino pojavljivanje u reality emisijama. "Kasnije se ispostavilo da je on radio isto. Pogotovo kada su u pitanju reality showovi u kojima sam sudjelovala... To su meni slatke stvari..., ali eto nije se javljao jer je smatrao da ja njega mrzim..., a ja sam smatrala da on mene mrzi. Tako da sada, kads smo se vidjeli, bilo je nabijeno emocijama, pogotovo kada smo pružili ruku jedno drugome", prisjetila se.

Za Marina i Juru, godine razdvojenosti kao da nisu ostavile traga – ponovno su osjećali onu vezu koja ih je spajala prije gotovo dva desetljeća. Jura je sačuvao sva pisma koja mu je Marina slala iz istražnog zatvora, a ona sve njegove fotografije. "Jednostavno smo nastavili tamo gdje smo stali. Isti Jura i ista Marina od prije 20-ak godina. Teško za objasniti, ali kada jednostavno znaš tko ti je srodna duša..., čitav život to znaš i u svakome tražiš mali djelić te osobe koju si, nažalost, izgubio i nikada se ne ostvariš u ljubavi radi toga. I tada, dogodi se nešto fenomenalno, Bog ti da drugu šansu!", kaže Marina. Marina kaže da Jura često komentira kako se ovakve stvari događaju samo u romantičnim filmovima. "Zaista i je poput romantičnog filma, jer ja ne poznajem nikoga kome je Bog dao nekakvu ovakvu priliku da sagradi eventualni život sa svojom srodnom dušom. Definitivno mogu reći da je on moja srodna duša i da je on moja druga polovica, iako nas je život odnio na dvije sasvim različite strane. Zapravo, to je njegova izjava da sam ja njegova druga polovica.", rekla je. Marina i Jura danas ponovno uživaju u svojoj vezi te su oboje sretni, polako planiraju budućnost i nigdje im se ne žuri. "Uživamo u ovom vremenu. Ponekad nas uhvati neka nostalgija i nekad možda malo žalimo za ovih 17 godina, jer smo mogli puno toga ostvariti da se nismo odvojili... ali, nećemo žaliti nego idemo naprijed u nove pobjede!", kaže Marina. "Pomladili smo se za 17 godina!" dodaje u šali.

Neočekivani susret nakon 17 godina Marini je promijenio pogled na ljubav i sudbinu. "Mislila sam da ću biti sama. Zapravo, to je bila moja odluka da ću biti sama. Bili su mi dovoljni moj sin, moja majka i obitelj te uži krug prijatelja. Ja nisam mogla krenuti dalje... Ne da nisam mogla, nego nisam željela. Govorila sam sama sebi da ako ću ikada krenuti dalje to će biti isključivo samo sa osobom koja će me u potpunosti oboriti s nogu. I evo, po drugi put u životu me obara s nogu moja prva ljubav", rekla je. Marina i Jura pozitivno su iznenadili svoje poznanike u Sesvetama svojom ponovnom vezom, koji tvrde za njih da su "najjači par iz Sesveta". Marina kaže kako je bilo i komentara poput "Bonnie & Clayde ponovno zajedno".