Marjana za RTL.hr o 'Ljubav je na selu' i ljubavnom životu: 'Imam simpatiju'

''U showu sam upoznala zbilja divne ljude i stekla brojna prijateljstva. To su ljudi s kojima sam i danas, nakon deset godina, i dalje u kontaktu... To su na primjer Marijan iz Petrinje, Danet s Brača, Jasmin Kundij, Matija Ričko, i tako dalje... Nisu to neka česta druženja, no uvijek nam bude drago čuti se i vidjeti, a svaki put kada netko od njih posjeti Istru, podružimo se '', otkrila je Marjana.

Na pitanje o trenutnom ljubavnom statusu samo se veselo nasmijala. ''Rekla bih da je moj ljubavni život otvorenog tipa – kad jesmo jesmo, kad nismo nismo'', našalila se Marjana. ''Uglavnom, imam simpatiju'', dodala je Marjana zaljubljeno.

