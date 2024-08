Martina iz 'Ljubav je na selu' o svojim zubima i zaručniku: 'Ova Martina se bori kroz život poput lavice'

Kandidatkinja 15. sezone 'Ljubav je na selu' Martina Bede živi u Ivanić-Gradu sa svojim zaručnikom Ivanom s kojim će uskoro imati vjenčanje. "Malo su nam sada bitnije neke druge stvari. Posao srediti, kao i ostale sitnice. Trenutačno živimo u Ivanić-Gradu i tu nam je stvarno dobro, sad smo tu skoro dvije godine", rekla je nedavno za RTL.hr.

Objasnila je kako su vjenčanje malo stopirali zbog njezinog nezadovoljstva zubima. "Kada skupim novac, a to će biti uskoro, stavit ću zubni aparatić. Trošak je otprilike 3000 eura, a na informativnom razgovoru rekli su mi kako bi se to moglo ispraviti kroz godinu dana. Kad se to dogodi, onda ćemo imati vjenčanje", rekla je Martina. Priznala je kako joj je to prioritet što se tiče zdravlja jer joj je zagriz postao nepodnošljiv te će joj ispravljanje zubiju bitno olakšati svakodnevicu.