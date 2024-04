Martina iz 'Ljubav je na selu' pozirala sa zaručnikom, pa joj poručili: 'Ti si sve ljepša'

Martina Bede bila je kandidatkinja 15. sezone 'Ljubav je na selu' kod farmera Siniše Markovića, a njihova ljubav nije imala sretan kraj. Ipak, Martina je našla sreću nakon završetka showa s Ivanom kojeg je upoznala na društvenim mrežama te su se zaručili početkom ove godine.

Dečko ju je zaprosio tijekom posjeta Božićnoj priči obitelji Salaj u Čazmi. ''Za prosidbu me definitivno iznenadio. Još je otišao do neke ekipe tamo i kao idemo se slikati - tako me zaprosio'', ispričala je Martina za RTL.hr.