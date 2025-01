Martina iz 'Ljubav je na selu' prekinula zaruke? Ove fotografije su dokaz toga

Kandidatkinja 15. sezone 'Ljubav je na selu' Martina Bede zaručila se u prosincu 2023. kada ju se dečko Ivan iznenadio na Božićnoj priči obitelj Salaj u Čazmi i kleknuo pred nju. No čini se da je sad toj ljubavi došao kraj.

Tada je priznala da su vjenčanje malo stopirali, a između ostalog, razlog je bilo i njezino nezadovoljstvo zubima. "Kada skupim novac, a to će biti uskoro, stavit ću zubni aparatić. Trošak je otprilike 3000 eura, a na informativnom razgovoru rekli su mi kako bi se to moglo ispraviti kroz godinu dana. Kad se to dogodi, onda ćemo imati vjenčanje", govorila je Martina tada. Trebali su imati vjenčanje u okolici Ivanić-Grada s oko stotinjak uzvanika.

