Martina iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o vjenčanju: 'Bit će onda kada ispravim zube'

No, kako je priznala, vjenčanje su ipak malo stopirali, a između ostalog, razlog je i njezino nezadovoljstvo zubima.

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' Martina Bede , nakon sudjelovanja u toj emisiji, pronašla je ljubav svojeg života. Iako je bilo izgledno da će završiti s farmerom kod kojeg je bila na farmi, to se ipak nije dogodilo. Danas je zaručnica i kako je rekla za RTL.hr, uskoro će ona i Ivan imati vjenčanje.

"Kada skupim novac, a to će biti uskoro, stavit ću zubni aparatić. Trošak je otprilike 3000 eura, a na informativnom razgovoru rekli su mi kako bi se to moglo ispraviti kroz godinu dana. Kad se to dogodi, onda ćemo imati vjenčanje", rekla je Martina.

Priznala je kako joj je to prioritet što se tiče zdravlja jer joj je zagriz postao nepodnošljiv te će joj ispravljanje zubiju bitno olakšati svakodnevicu.

Inače, u Ivanić-Gradu radi u kafiću te, iako to nije njezin grad, dodaje kako se osjeća kao kod kuće.

U okolici će organizirati i vjenčanje, koje će, kaže, imati oko stotinjak uzvanika.

