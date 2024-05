Mate je izgubio oca kao dječak, a svu brigu o imanju preuzeo je na sebe: 'Teško je, ali život ide dalje'

Mate je ispričao da voli pjevati i biti pokretač zabave, a proveo je voditeljicu Anitu svojim imanjem. Rekao je da zamišlja život udvoje i otkrio kakvu ženu traži. "Da je komunikativna, da nije povučena, da je dobra osoba, da je lijepa, ali pogotovo iznutra", ispričao je.

Mate je otkrio kakva je ljubavna iskustva imao. "Bila je jedna cura do sada. Na kraju, kako sam završio srednju školu, nisam mogao biti s njom jer ona je s Brača, ja sam otišao ovdje. Ovdje radim, ona je ostala ondje", rekao je farmer. Priznao je da ga je to razočaralo i da je to bila velika ljubav.

"I onda je svatko otišao svojim putem", rekao je Mate. Nije pokušao potražiti bivšu djevojku i nisu se čuli nakon prekida. Otkrio je i kako ga je osvojila i kako je znao da je zaljubljen u nju.

"Kad sam je ugledao, odmah sam rekao da je to to", rekao je farmer koji vjeruje u ljubav na prvi pogled. Misli da bi se to moglo ponoviti.

Mate živi sam s majkom i dugo je bez oca. "Teško je, ali život ide dalje. Uzmeš svu odgovornost na sebe. Ja sam uzeo cijelo imanje na sebe. Što više štedim svoju majku", ispričao je kako mu je živjeti bez očinske figure u svom životu.

Imao je 12 godina kad mu je preminuo otac, a otkrio je da je zbog toga stavio sebe u drugi plan. "Više sam se posvetio kući i majci", rekao je Mate.

